Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ввести мораторий на взимание курортного сбора, действующее в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме главы союза Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме бизнес-объединения отмечается, что для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного бизнеса необходимы меры господдержки, а также помощь по созданию и стимулированию спроса. Согласно закону, каждый регион, где реализуется рассчитанный до 2022 года эксперимент, наделен правом приостанавливать его, установив в местном законе период отсрочки исходя из реальной ситуации.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края рассказали, что с возобновлением работы санаторно-курортных и гостиничных комплексов в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске эксперимент продолжается. Всего в этом году от уплаты курортного сбора поступило 55,2 млн рублей. Отказаться от взимания курортного сбора в этом году не планируется, подчеркнули и в пресс-службе губернатора Алтайского края. На сайте администрации Краснодарского края сообщается, что в середине мая в законодательное собрание Кубани внесен документ, предлагающий приостановить взимание курортного сбора до 2021 года, который введен в Анапе, Геленджике, Сочи и ряде других курортных городов.

РСПП также предлагает ввести для туристических и гостиничных организаций ряд преференций. Бизнес в этих отраслях уже включен правительством в перечень наиболее пострадавших сфер, которые освобождаются от всех налоговых и страховых выплат за II квартал, получают льготные кредиты и другую помощь. В дополнение к принятым мерам предлагается освободить предприятия туриндустрии от уплаты налогов с I квартала 2020 года до 30-го дня с даты отмены установленных ограничений, предоставить им каникулы или снизить ставку по единому социальному налогу, отсрочить выплаты в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при сохранении рабочих мест в организациях.

Курортный сбор принес регионам почти 1 млрд рублей Среди регионов лидером по объему поступлений стал Ставропольский край.

По мнению экспертов, в сложившихся условиях взимание курортного сбора будет возмутительным. Услуги сферы туризма и оздоровления необходимо сделать максимально привлекательными для россиян, чтобы стимулировать их к покупке путевок на российские курорты.