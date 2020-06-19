Минкомсвязь РФ опубликовала обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно в рамках эксперимента, сократив его до 371 с 391 ресурса, свидетельствуют данные на сайте министерства.

Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В утвержденном перечне значился 391 такой ресурс, однако министерство отмечало, что по мере необходимости список может изменяться. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) Интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео.

Как следует из опубликованного на сайте Минкомсвязи обновленного перечня ресурсов, он сокращен на 20 позиций — до 371 ресурса. «Перечень сокращен за счет мало востребованных у широкого круга пользователей ресурсов», — пояснили РИА Новости в Минкомсвязи.

В частности, в обновленный перечень не вошли: единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, сервис проведения вебинаров «Вебинар.ру», система рекомендации контента Lentainform, информационный портал «Wi-fi», РИА «Sm-news», ряд сервисов в области здоровья («ДокДок», «Здоровье.ру», Zdorovieinfo и т. д.) и ряд других интернет-ресурсов.

Вместе с тем перечень пополнился интернет-ресурсами, которых не было в первоначальном списке. Это, к примеру, официальный сайт «Победа! 75 лет», официальный сайт Национальных проектов России, Единая справочная система центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы», официальный сайт Большой российской энциклопедии Минкультуры РФ, сайт президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и ряд других. Также в перечень вошли «облегченные» версии сайтов телеканалов.