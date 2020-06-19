Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тыс. штук. Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% — до 32 млрд рублей. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Несмотря на «короткий» месяц с большим количеством нерабочих дней, общий объем размещенных средств на срочных вкладах составил более 180 миллиардов рублей — это на 25% больше, чем в апреле. Таким образом, мы можем говорить о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. На это повлияло частичное открытие офисов и ослабление ограничений по самоизоляции в ряде регионов. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги «под рукой» — на более коротких рублевых депозитах», — говорит Мария Воронина, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В мае также на 20% увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем. «Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению», — отмечает Воронина.