«ДОМ.РФ» успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием (ИЦБ «ДОМ.РФ») объемом 16,25 млрд рублей. Ставка купона по итогам размещения составила 5,9%, это самый низкий показатель в истории выпусков ипотечных ценных бумаг «ДОМ.РФ».

В размещении приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Московская биржа включила ипотечные облигации с поручительством АО «ДОМ.РФ» в первый уровень котировального списка. Организатором выпуска выступил Банк ДОМ.РФ.

«Высокий рыночный спрос на ипотечные облигации «ДОМ.РФ» обеспечивает приток дополнительных ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования, что позволяет банкам выдавать новые кредиты в больших объемах и по более низким ставкам», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

ИЦБ «ДОМ.РФ» выпускаются на программной основе в рамках единой инфраструктуры и типовой эмиссионной документации и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института в жилищной сфере. Всего в рамках программы с декабря 2016 года размещено 19 выпусков объемом более 565 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» составляет более 80% всех облигаций с ипотечным покрытием в обращении.