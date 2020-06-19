Правительство доработало общенациональный план восстановления экономики и направило его президенту России Владимиру Путину, говорится в сообщении правительства.

«Проект общенационального плана восстановления экономики направлен президенту России Владимиру Путину. Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», — отмечается в сообщении.

В проект плана вошли меры, предложенные Госдумой, Советом Федерации, Общероссийским народным фронтом, Общественной палатой, а также представителями деловых объединений и научного сообщества.

Мау: нацплан восстановления экономики должен способствовать ее структурной модернизации По мнению ректора РАНХиГС, шаги правительства по поддержке населения и бизнеса оказались достаточно эффективными.

Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, по предложению Совфеда в документе учтены мероприятия по законодательному закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка длинных денег, стимулированию субъектов Федерации на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур.

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева сообщила, что было проведено обсуждение национального плана, в том числе с привлечением региональных общественных палат и экспертов из регионов. Люди, которые участвовали в обсуждении, ждут прорыва, новой экономической политики, сказала Михеева.