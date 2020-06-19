Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во II квартале 2020 года, заявила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард на онлайн-саммите ЕС. О тезисах ее выступления сообщил европейский дипломат.

«Мадам Лагард заявила о предстоящем резком, драматическом спаде в экономике ЕС. Во втором квартале он составит 13% в пересчете на год, в целом в 2020 году — 8,7%. Она отметила, что экономический кризис еще не проявился в полной мере, в частности еще не оформилось его влияние на рынок труда. Уровень безработицы может достичь 10% в этом году», — сообщил источник.

Глава ЕЦБ призвала лидеров как можно скорее согласовать предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики ЕС объемом 750 млрд евро, чтобы способствовать началу восстановления экономики.

Спад ВВП еврозоны во II квартале составит 14%

Глава Европейского центробанка считает, что в целом реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%.