Около 600 тыс. ипотечных кредитов будет выдано в первом полугодии 2020 года на территории РФ. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра «ДОМ.PФ» Михаил Гольдберг на онлайн-конференции ИД «Коммерсант» «Пути выхода из пандемии для девелоперов».

«Конечно, еще рано подводить итоги, но, по моим оценкам, в первом полугодии этого года будет выдано примерно 550—600 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Эти показатели находятся на уровне прошлого года», — сказал он.

Гольдберг напомнил, что в апреле 2020 года произошло некоторое снижение спроса. «Но, по моим оценкам, в мае и июне снижение будет полностью наверстано», — добавил он. Эксперт подчеркнул, что меры поддержки государством, особенно льготная ипотека под 6,5%, оказались крайне эффективными.