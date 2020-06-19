Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить рублевую карту «Простой доход» платежной системы Masterсard на специальных условиях. На остаток денежных средств будет начисляться доход по повышенной ставке — плюс 0,25 процентного пункта. Для оформления карты с повышенной ставкой необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.

Для получения максимального дохода (6,25% годовых) клиенту необходимо выполнить два условия: поддерживать остаток на счете в размере не менее 100 тыс. рублей, а также ежемесячно совершать покупки и платежи на сумму от 100 тыс. рублей. Если карта оформляется не в Москве или Санкт-Петербурге, порог составит 60 тыс. рублей в обоих случаях.

Ставка 5,5% годовых применяется при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 20 тыс. рублей. Если выполнено только одно условие, доход по карте будет рассчитываться исходя из 2,25% годовых.

При невыполнении условия ставка составит 0%, а также при сумме остатка от 5 млн рублей.

Обслуживание карты безусловно бесплатное.

Владельцы карты также получают cash back — 1% от суммы любых покупок и до 30% за покупки в интернет-магазинах — партнерах банка.

Снимать наличные с карты в банкоматах сторонних банков возможно без комиссии в сумме до 10 тыс. рублей в месяц, далее комиссия составит 1,5% от суммы, минимум 100 рублей.

Клиентам бесплатно предоставляются СМС-информирование, до трех дополнительных карт и возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass). Безопасность платежей через Интернет обеспечивает технология 3D-Secure.

Банк является участником системы страхования вкладов, и денежные средства на счете карты, как и по вкладу, застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.