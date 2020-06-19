России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии за счет рыночных механизмов, а не административных команд и понуканий, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу Путин провел встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии. Президент подчеркнул, что в этот период с высоким напряжением работали производители продуктов питания и предметов первой необходимости, а также связанные с ними логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции.

«В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам и, что важно, не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов», — заявил Путин.