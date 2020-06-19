С начала июня средства на депозитах физлиц выросли на 1,4%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге.

«С начала июня у нас произошел некоторый рост депозитов на 1,4%. То есть люди возвращают деньги на банковские счета», — отметила глава регулятора

Напомним, после небольшого роста в апреле в мае средства физлиц на депозитах снова начали сокращаться — на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд рублей.

Набиуллина подчеркнула, что ставки по депозитам сейчас находятся в положительной зоне и остаются привлекательными. «Скорее всего, будут различия между краткосрочными и долгосрочными ставками. Мы ожидаем, что долгосрочные ставки по депозитам будут более привлекательными», — добавила она.