Банк России не ожидает снижения российского ВВП во II квартале более чем на 10%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге.

«Действительно, мы сейчас оцениваем, что сокращение ВВП во втором квартале может быть чуть больше, чем мы ожидали, а мы ожидали около 8%, сокращения. Это связано и с тем, что чуть дольше длились ограничения, и будет более постепенное восстановление, но мы не ждем падения больше 10%», — отметила председатель ЦБ.

Ранее глава регулятора допускала, что ВВП России во II квартале может снизиться больше чем на 8%. По данным Минфина, номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года сократился на 28% год к году.