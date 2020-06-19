ЦБ не принимает участие в обсуждении вопроса о повышении НДФЛ для богатых, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.

«Изменение ставки НДФЛ мы не закладывали пока в прогноз, и мы не принимаем участие в обсуждении этого вопроса», — отметила Набиуллина.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в правительстве вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с обеспеченных граждан. В качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение ставки налога до 15% для тех, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год. В пресс-службе правительства отрицают информацию об обсуждении этого вопроса.