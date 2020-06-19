Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Александровский» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, адекватным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что «Александровский» базируется в Санкт-Петербурге, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также на работе с ценными бумагами.

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка при повышенной концентрации активов на объектах крупного кредитного риска. При этом бизнес банка сосредоточен преимущественно в одном регионе (более 84% объема кредитов и 94% привлеченных средств приходятся на Петербург и Ленинградскую область), а диверсификация бизнеса имеет ограниченный характер.

Банк сохраняет удовлетворительный уровень достаточности капитала для текущего риск-профиля и приемлемый буфер абсорбции потенциальных убытков, при этом бизнес характеризуется невысокой рентабельностью; отмечается также снижение операционной эффективности. «С учетом возможного ухудшения качества кредитного портфеля в условиях пандемии агентство ожидает снижения показателей рентабельности банка и усиления давления на капитал», — говорится в релизе.

На вложения в ценные бумаги приходится 41% активов банка на 1 мая этого года, на кредитный портфель — 37% (82% — на корпоративные кредиты). Качество кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности на отчетную дату — 3,6%), при этом уровень просрочки в розничных кредитах — порядка 10%, он увеличился в три раза за годовой период с 1 мая 2019-го. По оценке агентства, в силу специализации банка на кредитовании субъектов МСБ его кредитный портфель в текущей неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре и в условиях действия ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, подвержен риску обесценения.

В числе прочего в релизе отмечается, что позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает также снижение рисков рефинансирования привлеченных от других банков кредитов и депозитов на срок до 30 дней, а также средств на корреспондентских счетах.



«Уровень развития внутренней инфраструктуры и корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков», — указывают эксперты. По их мнению, реализация текущей стратегии банка не приведет к значительному укреплению его рыночных позиций, в том числе вследствие изменения макроэкономической ситуации на фоне пандемии.

