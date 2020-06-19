Правила получения кредитов на пополнение оборотных средств для обрабатывающей промышленности и транспорта могут быть смягчены. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями COVID-19.

«Я надеюсь, что на следующей неделе мы внесем соответствующие изменения в правила. Что мы для этих отраслей — для обрабатывающей промышленности и для транспорта — введем правило, что хотя бы за один месяц должно быть падение не менее 30%. Тогда предприятия получат право на получение льготного кредита», — сказал Белоусов, напомнив, что в настоящее время для получения подобного кредита необходимо, чтобы среднемесячный объем сокращения бизнеса за II квартал составлял 30%.

По словам первого вице-премьера, еще одним направлением смягчения правил получения кредитов на пополнение оборотных средств будет увеличение лимитов для холдингов. «Сейчас пользуются теми же объемами лимита, что и отдельные системообразующие предприятия», — указал он.



В настоящий момент правила получения подобных кредитов достаточно жесткие, подчеркнул Белоусов: «Мы здесь пережали с ограничениями. Мы старались сделать так, чтобы этими кредитами воспользовались только предприятия из пострадавших отраслей. В результате из 400 миллиардов [рублей] лимита мы сейчас выбрали около 100 миллиардов рублей».