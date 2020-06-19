Сокращение российского ВВП в мае составило 10,9% в годовом выражении. Такая оценка приводится в материале Минэкономразвития «Картина деловой активности за май 2020 года» .

Как напоминают в МЭР, в апреле текущего года российский ВВП сократился на 12%, по итогам I квартала 2020-го — вырос на 1,6% в годовом выражении, по итогам 2019 года — на 1,3%.

В целом за январь — май экономический спад в России оценивается на уровне 3,7% в годовом выражении.

«В несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в целом экономическая активность сохранялась ниже уровней прошлого года, что связано в первую очередь с постепенным характером снятия ограничений по стране после окончания режима нерабочих дней», — отмечают в МЭР.



В июне процесс отмены ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжился, констатируют в ведомстве. «По итогам июня ожидается дальнейшее восстановление экономической активности в несырьевом секторе (прежде всего на потребительском рынке). Вместе с тем в сырьевом комплексе динамика будет оставаться невысокой с учетом сохранения ограничений на добычу нефти, а также сдерживающего влияния со стороны внешнего спроса», — полагают в МЭР.