Число обращений в Центробанк от потребителей финансовых услуг за неделю сократилось более чем на четверть, свидетельствуют данные очередного выпуска еженедельного аналитического обзора регулятора «Финансовый пульс» .

«За период с 11 по 17 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 25,5% по сравнению с периодом с 4 по 10 июня и составило 5,3 тыс.», — указано в обзоре.

Как поясняется, отчасти такое снижение связано с тем, что на отчетной неделе рабочих дней было на один меньше, чем на предыдущей.



«В разрезе проблем самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций остается проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование) — ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб составил 21,3% (против 21,6% в предыдущем периоде)», — отмечают в Центробанке.