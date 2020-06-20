Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около 35 долларов за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.

«В среднем мое министерство ожидает 35 долларов за баррель для российской нефти марки Urals», — сказал он.

По его словам, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя Минэнерго допускает, что это может произойти уже и в 2021 году.

«Мы надеемся, что это произойдет снова в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года. Потому что люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать», — добавил министр.