Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории Московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 тысяч рублей. За пять месяцев выявлено 6,4 тысячи таких купюр, за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тысячи», — сказали в пресс-службе.

По данным полиции, всего в Москве с начала текущего года изъято 8,6 тыс. поддельных денежных купюр как в рублях, так и в валюте. Таким образом, поддельные купюры в 5 тыс. рублей составляют примерно две трети от всех выявляемых фальшивых денег.

В иностранной валюте фальшивомонетчики в Москве чаще всего подделывают купюры номиналом 100 долларов и 50 евро. В целом по стране, как сообщали ранее в МВД, чаще всего выявляют поддельные 500 евро и 100 долларов.