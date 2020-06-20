«Тинькофф» в ближайшие недели запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы, в перспективе к нему получат доступ все желающие, сообщил РИА Новости представитель группы.

«Поскольку мы активно развиваем суперприложение на базе экосистемы, мы подошли к тому, что мессенджер напрашивается для его развития уже сам собой — мы проводили исследования среди наших клиентов: они готовы общаться прямо в приложении, совершать переводы, делиться контентом. Первую версию планируем запустить в ближайшие недели, сейчас она раскатана на сотрудников и проходит тестирование», — сообщил представитель «Тинькофф».

Он указал, что в мессенджер будут интегрированы лайфстайл-услуги экосистемы, будут собственные чат-боты, например по подбору авиабилетов.

В одной их следующих стадий развития мессенджер станет доступен всем желающим. «Это будет кросс-платформенное решение, которое будет выходить за рамки экосистемы», — добавил представитель «Тинькофф».