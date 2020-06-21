МСП Банк обновляет условия беспроцентного кредита для поддержки и сохранения занятости, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь действующие и новые клиенты банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0% годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита.



На данный момент по программе беспроцентного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости финансирование получили более 1,2 тыс. предпринимателей на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Таким образом, за кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее одного года в одной или нескольких отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.

Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более шести месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года.

Также МСП Банк предоставляет субъектам МСП кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («Программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

На прошлой неделе правительство РФ рассмотрело вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объем кредитов был увеличен еще на 100 млрд — до 350 млрд рублей, причем 85% этой суммы будут покрыты гарантиями ВЭБа.