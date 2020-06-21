Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то что в Кремле случаются жесткие разговоры.

«Не люблю, практически никогда это не делаю — отчитывать кого-то в показном порядке. У нас бывают и жесткие разговоры, но я вот с определенной гордостью могу сказать: не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — сообщил он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого показал в воскресенье телеканал «Россия-1».

По мнению российского лидера, чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчиненными. Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений, отметил президент.