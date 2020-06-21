Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Такое пояснение дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе горячей линии с читателями «Российской газеты» .

«Если он (работодатель. — Прим. ТАСС) откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права», — сказал Крашенинников.

Глава комитета указал, что отказ оплатить 1 июля станет грубым нарушением трудовых прав. «Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать», — продолжил депутат.

«Если начнут, будем помогать гражданам взыскивать эти деньги. Уверен, что подключатся к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также прокуратура и трудовые инспекции», — резюмировал Крашенинников.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

