Показной аскетизм не может быть примером для подражания, но и выпячивать напоказ свое благосостояние чиновники не должны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .



«Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания», — сказал глава государства, отвечая на вопрос об аскетическом образе жизни.

«Но что совершенно точно, на что нужно ориентироваться: представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума.

«Количество коррупционных дел, которое увеличивается, говорит о том, что их не то, чтобы стало больше — выявляемость стала лучше», — сказал глава государства. По его мнению, «вопрос в уровне коррупции». «Мы сделаем все для того, чтобы снизить ее до минимальных значений», — заверил Путин.

Говоря об отношениях с подчиненными, президент заметил, что у него «сложился свой стиль». При этом он признался: «Я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно, это в известной степени моя среда, потому что я как раз из очень простой, рабочей среды». «Я, несмотря на то, что достаточно долго нахожусь на различных высоких государственных должностях, все-таки, когда попадаю в эту свою среду, я чувствую себя, что называется, как дома», — сказал президент.

Он уверен, что особенно важна «работа с каждым конкретным человеком, если это удается сделать, потому что возникает чувство доверия к тому, что делает государство в целом».