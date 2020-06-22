Новый подход к страхованию рисков ипотеки, предложенный ЦБ, когда в качестве страхователя выступает сам банк, нужно распространить и на потребкредитование, пишут «Известия» . В этом случае можно добиться как более прозрачных условий для заемщика, так и снижения стоимости заемных средств. С таким предложением выступили в ОНФ. Организация направила письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной со своим заключением на концепцию ипотечного страхования.

Страховщики и банкиры предположили, что реализация концепции приведет к обратным результатам, то есть к повышению стоимости страховки и самого кредита. Сейчас регулятор анализирует информацию, полученную в ходе обсуждения своей концепции с рынком, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как отмечается в письме ОНФ на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в организации неоднократно заявляли, что существующая в связке с ипотечным кредитованием система больше похожа на схему, чем на страхование. У крупнейших ипотечных кредиторов есть собственные дочерние страховые компании. Отсюда возникает практика навязывания страховых продуктов, непрозрачные условия договоров и другие недобросовестные практики. По сути, в ипотечный договор «зашивается» скрытая ставка и дополнительные расходы потребителя, сказано в письме ОНФ. Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком. Для потребителя главное — прозрачные и понятные условия договора, поясняется в письме.

Ограничиваться только ипотекой не стоит — реализацию концепции необходимо распространить и на многолетние потребкредиты, полагают в организации. В перспективе это сократит количество претензий со стороны заемщиков и в целом позволит повысить уровень ответственности их поведения, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, на практике зачастую заемщику сложно отказаться от «необязательной» страховки.

По словам страховщиков, перед тем как масштабировать ипотечную концепцию на другие виды кредитования, нужно убедиться в ее успешности, в отличие от ипотечного, при потребкредитовании страховка необязательна и отказ от нее во многих случаях не влияет на ставку. Логика в том, чтобы страхователем был именно кредитор, зачастую именно он выступает в качестве выгодоприобретателя, считают эксперты. Подобный подход действительно сможет повлиять на снижение стоимости кредита. Недовольство большинства банков связано прежде всего с возможной потерей доходов от комиссионных вознаграждений, которые они получали от страховых компаний как посредники, уточнили эксперты.