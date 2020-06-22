Банк «Веста» уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.

Депозит «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) размещается теперь под 5,5%.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно открыть под 4,25—5%, а вклад «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 3,75—4,9% годовых.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Веста-Максимум» в рублях (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) составляет 4,25—5,4% годовых. Выплата процентов производится в конце срока.



Пополнять можно вклады «Веста-Капитал» и «Веста-Копилка».