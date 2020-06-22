Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил параметры налогового маневра для российских IT-компаний, не менее 90% доходов которых приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

«По их словам, для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии», — говорится в публикации.

Согласно планам, изменения станут бессрочными. Источник газеты подчеркнул, что компенсация для государственного бюджета уже найдена, при этом стоимость такого варианта налогового маневра не сообщается.

По данным источников газеты, изменения должны уменьшить издержки компаний и увеличить их конкурентоспособность, а также «стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке». Также налоговый маневр может стать стимулом для возвращения российских IT-компаний из других юрисдикций.

Представитель Минкомсвязи сообщил «Ведомостям», что министерство направляло в правительство предложения по поддержке IT-отрасли и связи, однако он не сказал, о каких именно предложениях идет речь. При этом сотрудник аппарата правительства уточнил, что среди предложений Минкомсвязи были бессрочные снижения страховых взносов и налога на прибыль, а также отмена НДС с рекламы. Представитель правительства на запрос газеты не ответил.



Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии связи и IT поручил правительству подготовить комплексный план поддержки отрасли и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики. Кроме того, правительство должно подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для сферы IT, включая решения по комплексному «налоговому маневру».