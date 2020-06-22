РНКБ за пять месяцев 2020 года вопреки режиму самоизоляции выдал в 1,7 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Большую роль в увеличении количества заявок на оформление ипотеки сыграло участие банка в программе «Господдержка 2020» с возможностью приобретения жилья в новостройках по льготной ставке 6,5% в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Крыму.

Несмотря на возможность подачи заявки на ипотечный кредит и его оформление в офисе банка, все больше клиентов предпочитают делать это дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение, указывают в кредитной организации. Сегодня свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами дистанционно. 10 минут — среднее время принятия решения банком по онлайн-анкете.

«Более 12 тысяч семей при поддержке РНКБ уже улучшили свои жилищные условия и приобрели новые квартиры. Банк активно развивает ипотечное кредитование на Юге России, спрос на него стабилен, и в среднесрочной перспективе ипотечный портфель превысит 30 миллиардов рублей», — говорит председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.