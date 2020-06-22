Банк «Венец» подключился к Системе быстрых платежей. Об этом в понедельник сообщили в группе компаний «ЦФТ», которая осуществляла технологическую поддержку подключения.

Таким образом, клиенты банка получили возможность совершать мгновенные переводы через СБП. Для перевода средств нужен только номер мобильного телефона получателя; зачисление денег происходит в течение нескольких секунд. Переводы в сумме до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.



Отправка переводов в рамках СБП производится из систем онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru: в сервисе «Личный кабинет», в том числе в веб-версии, а также в мобильных приложениях для IOS и Android. Зачисление поступающих по СБП переводов осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт». В качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП и среды валидации платежей используется облачная платформа «Золотой короны», которая является аккредитованным процессором для участников Системы быстрых платежей.