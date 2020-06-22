Всероссийский союз страховщиков направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложениями по реформированию туристической отрасли. По мнению страховщиков, в этой сфере сложилась крайне опасная ситуация и необходима срочная корректировка законодательства, меняющая как прозрачность работы отрасли, так и систему гарантирования. Среди предлагаемых мер создание многоуровневой системы гарантирования с участием государства, в которой страхование будет лишь одним из элементов, уточняется в сообщении ВСС.

Как отметил президент ВСС Игорь Юргенс, в соответствии с законом об основах туристской деятельности, туроператор в качестве финансового обеспечения помимо договора страхования имеет право использовать один из механизмов: создание фонда персональной ответственности в размере не менее 7% от общей цены туристского продукта за предыдущий год в сфере выездного туризма или банковскую гарантию. Однако сложившаяся практика такова, что практически все туроператоры заключают договоры страхования.

Поскольку по отмененным из-за пандемии коронавируса турам туроператоры уже оплатили проживание и перелеты, у них не осталось денег на возврат денег туристам. Для урегулирования проблемы туроператоры планируют выдавать сертификаты и ваучеры, подтверждающие их отложенные обязательства по организации поездки туристов. На эти сертификаты и ваучеры им также необходимо иметь финансовые гарантии, поэтому возникает необходимость продления действующих договоров страхования до декабря 2021 года.

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В то же время страховщики, имеющие опыт страхования ответственности туроператоров, серьезным образом пересмотрели свою андеррайтинговую политику по принятию на страхование новых рисков туроператоров. Де-факто сейчас риск наступления страхового события по такому договору стремится к 100%, что делает невозможным использование страхования для гарантирования выполнения туроператором обязательств.

«Участилась практика, при которой туроператоры фактически предупреждают страховщиков, что в случае если договор не будет возобновлен на новый срок, туроператор до окончания текущего договора страхования объявит о прекращении своей деятельности, что будет являться страховым случаем, и страховая компания будет вынуждена компенсировать затраты туристов по всем ранее приобретенным турам в пределах страховой суммы», — рассказал Юргенс. При этом по состоянию на июнь 2020 года страховые организации являются держателями ответственности в размере 15 млрд рублей, а собранная страховая премия в 2019 году составила менее 300 млн.

«Массовый уход туроператоров станет серьезным ударом по страховому рынку, и при этом туристы получат незначительные компенсации, поскольку страховая сумма по каждому туроператору не сможет покрыть полную стоимость всех отмененных туров. По закону в такой ситуации возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к совокупной величине убытка. В результате суммы компенсаций могут составить не более нескольких процентов от фактически оплаченной туристом стоимости тура», — пояснил Юргенс.

Он отметил, что ранее, в 2019 году, ВСС уже направлял свои предложения по реформированию туристической отрасли в Минэкономразвития, Ростуризм, Минфин и Банк России. Тогда союз предлагал не только усилить контроль за деятельностью туроператоров (отчетность, раскрытие реальных оборотов туроператоров), но и внедрить систему «Электронная путевка», установить специальные требования к процедуре банкротства туроператора, ввести ограничения продажи турпродуктов при достижении туроператором порогового значения максимально возможного объема его обязательств через систему «Электронная путевка». Теперь же, на фоне пандемии, существовавшие ранее проблемы усугубились и появились новые.

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«Уже сегодня требуется принятие экстренных мер для предотвращения возможного массового ухода с рынка туроператоров», — уверен Юргенс. В дополнение к реализуемым правительством РФ мерам поддержки туристической отрасли как пострадавшей предлагается, например, рассмотреть возможность временного снижения размера фонда персональной ответственности туроператора (формирование фонда в размере 7% от цены турпродукта за прошлый год представляется крайне сложным, так как доход у туроператоров в настоящее время отсутствует), введение временного моратория на исключение туроператоров, испытывающих затруднения с заключением нового договора страхования или получением банковской гарантии, из единого федерального реестра туроператоров.



«В самое ближайшее время крайне важной, по нашему мнению, является необходимость кардинальной корректировки законодательства, регулирующего деятельность туроператоров, для решения целого блока вопросов. Действующий механизм формирования финансового обеспечения деятельности туроператора необходимо пересмотреть, проанализировав лучшие мировые практики. По нашему мнению, страхование может являться одним из элементов многоуровневой системы гарантирования, в которой будет предусмотрено и участие государства. Также альтернативой существующего механизма финансового обеспечения ответственности туроператора может стать введение обязательного членства туроператоров в саморегулируемой организации, формирующей компенсационный фонд, который обеспечивает материальную ответственность членов СРО перед потребителями», — сказал Юргенс. Он подчеркнул, что ВСС со своей стороны готов принять участие в обсуждении и выработке подходов по изменению законодательства.