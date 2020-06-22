Промсвязьбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения два года. Как отмечается в сообщении банка, это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6—6,15%.

«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, — так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов», — комментирует руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.

Напомним, с конца 2019 года Промсвязьбанк официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России.

По словам Карповой, привлеченные средства банк направит на развитие кредитования.



Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.

