Главой Управления по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) назначен топ-менеджер Лондонской фондовой биржи Нихил Рати, который сменит исполняющего обязанности главы ведомства Кристофера Вуларда, следует из сообщения Министерства финансов Великобритании.

Ожидается, что 40-летний Рати, назначенный сроком на пять лет, будет взаимодействовать с ЕС по вопросам сотрудничества на финансовых рынках Великобритании и ЕС после Brexit. Он с 2015 года занимает пост исполнительного директора Лондонской фондовой биржи, с 2009 по 2014 год возглавлял группу финансовых услуг в Министерстве финансов.

Предыдущий глава FCA Эндрю Бэйли в марте этого года возглавил Банк Англии.