Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности инвестиционного банка «Веста» до уровня «ruВBB-», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.

Повышение рейтинга связано с покупкой финучреждения Московским Кредитным Банком, что, по мнению агентства, обеспечивает поддержку «дочке» в случае необходимости, а также может способствовать укреплению конкурентных позиций «Весты» в среднесрочной перспективе. Кроме того, в текущем рейтинге учтен позитивный эффект от дальнейшей интеграции систем риск-менеджмента и комплаенс-контроля с материнским банком.

«Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, консервативной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления», — отмечается в релизе .

Банк «Веста» специализируется на РКО, кредитовании и факторинговом финансировании юридических лиц, конверсионных операциях и операциях на рынке ценных бумаг, напоминают в агентстве.

В числе прочего в сообщении говорится, что «бизнес-модель кредитной организации характеризуется значительным количеством операций по расчетному обслуживанию субъектов МСП и объемом валютно-обменных операций в структуре кассового оборота, что несет повышенные операционные и регулятивные риски». «Вместе с этим подверженность данным рискам будет снижаться ввиду усиления службы финансового мониторинга вследствие смены участника банка», — делают оговорку аналитики.



«По информации банка, запланировано дальнейшее развитие факторингового финансирования и кредитования юридических лиц, а также выход на безубыточную деятельность», — указано в релизе.

