Доходы от туризма в мире за первые четыре месяца текущего года сократились на 195 млрд долларов из-за пандемии, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.



По ее данным, в январе — апреле число туристов, путешествующих в другие страны, сократилось на 97%. То есть за первые четыре месяца года этот показатель упал на 44%, «что привело к потере доходов от международного туризма на сумму около 195 млрд долларов».

Согласно прогнозам организации, в 2020 году число туристов, путешествующих в другие страны, может сократиться на 850 млн долларов — до 1,1 млрд. Доходы от туризма в мире могут упасть на 910 млрд долларов — до 1,2 трлн.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.