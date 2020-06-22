СКБ-Банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в мобильном приложении «СКБ Онлайн». Приложение интегрировано в программу «Биометрия» компании «Ростелеком» и доступно владельцам устройств на базе Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Дистанционные финансовые услуги доступны гражданам, сдавшим данные в ЕБС, и имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, уточняют в банке.

«После прохождения биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка. Теперь можно открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам СКБ-Банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы», — говорится в релизе.

Вся процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не более пяти минут.

СКБ-Банк подключился к Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком», с момента ее запуска в июне 2018 года. Сегодня зарегистрировать биометрию можно во всех подразделениях СКБ-Банка или 13,5 тыс. других отделений банков по всей России.

