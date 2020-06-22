Обвал цен на нефть весной этого года является следствием спекулятивной игры, справедливая цена находится в пределах 40—50 долларов за баррель, считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин.



«Справедливая цена равновесия находится где-то в диапазоне 40—50 долларов за баррель. Но спекулянты ее увели ниже из-за перепроизводства. Рынок дальше смотрит, может ли производитель качать тот же самый объем по цене 15 долларов за баррель. Очевидно, что не может. И очевидно, что это цена ниже справедливой. Поэтому, с одной стороны, это спекуляция, с другой — это рынок. Поэтому я не могу выделить процент составляющей в цене, но скажу, что в каждый отдельно взятый момент времени он может быть очень существенным», — заявил Сорокин журналу «Нефтегазовая вертикаль» .

Цена на нефть Brent упала ниже 32 долларов за баррель в марте этого года после того, как нефтяные переговоры России и Саудовской Аравии в Вене закончились неудачей. Давление на нефть также оказало сильнейшее в истории падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В апреле этого года стоимость Brent опускалась до 20-летних минимумов, а стоимость североамериканской WTI — даже до отрицательных значений. С мая этого года страны ОПЕК+ возобновили свои договоренности о сокращении добычи нефти, что способствовало росту котировок выше 40 долларов за баррель.

Ранее министр энергетики Александр Новак предположил, что стоимость российской экспортной нефти в 2020 году останется в районе 35 долларов за баррель.