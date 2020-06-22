Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» о народном бюджете перед вторым чтением, сообщил один из авторов проекта, член президиума генсовета фракции, сенатор Олег Мельниченко.

Госдума 5 марта приняла в первом чтении законопроект об инициативном («народном») бюджетировании. К рассмотрению законопроекта во втором, основном чтении готовятся поправки.

«Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок к законопроекту «Единой России» об инициативном («народном») бюджетировании. Предложенные правительством и партией изменения учитывают позицию регионов и их успешный опыт», — сообщил Мельниченко.

Документ позволит гражданам самим решать, на что в первую очередь тратить средства местного бюджета, напомнили в «Единой России».

«Они (поправки к законопроекту) закрепляют инициативные проекты как самую распространенную практику инициативного бюджетирования, чтобы гарантировать равную возможность всем гражданам участвовать в бюджетных решениях. Если в регионах есть иные успешные практики, например общественные бюджетные комиссии, то они могут быть сохранены и развиваться параллельно. Проекты этому не препятствуют», — рассказал Мельниченко.

Поправки правительства дают возможность использовать подписные листы и опросы жителей по их позиции о проектах, в том числе через Интернет. Также предложенные Кабмином изменения допускают участие в подготовке проектов жителей от 16 лет.

Предполагается, что процедуры будут «гибкими и открытыми» — для этого обсуждения могут проходить как до, так и после внесения проектов в органы местного самоуправления. Они, в свою очередь, не смогут отклонить инициативу по формальным основаниям — нужно будет предоставить четкие обоснования.