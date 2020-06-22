Расходы россиян достигли рекордного значения для мая, увеличившись на 6,4% относительно апреля этого года и на 10,3% относительно мая 2019 года в номинальном выражении. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Реальные расходы, то есть расходы, очищенные от инфляции, в мае также выросли: рост составил 5,9% как против прошлого месяца, так и против мая 2019 года», — говорится в исследовании.

По сравнению с предыдущим маем номинальные расходы оказались выше на 10,3%. «Расходы в мае являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений», — отмечают аналитики. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким майским значением.

Рост расходов по сравнению с прошлым годом обусловлен в первую очередь ускорившейся инфляцией, но он затронул разные слои населения по-своему, отмечают аналитики. Интенсивнее всего расходы по сравнению и с прошлым месяцем, и с прошлым годом наращивала среднедоходная группа (плюс 7,2% и плюс 12% соответственно). «Высокодоходники прибавили 8,4% и 5,4% соответственно, а россияне с низким доходом — 6,2% по сравнению с прошлым месяцем и 8,2% по сравнению с маем прошлого года», — отметили аналитики.

Во всех федеральных округах, за исключением Уральского ФО, зафиксирован рост расходов. Наибольшим увеличением расходов отметились жители ЮФО и СКФО (плюс 10,9%) и ЦФО (плюс 7,6%), который вносит наибольший вклад в рост расходов в России в целом. «При этом драйвером является не Москва, а другие города. Против прошлого года наибольший рост зафиксирован в Приволжском ФО (плюс 15,8%), а в УФО снова отмечается отрицательная динамика (минус 3,5%)», — отмечают аналитики.

Жители Москвы в мае увеличили свои расходы по сравнению с апрелем на 4,8% и на 11,2% в сравнении с маем 2019 года. Темпы роста в столице оказались ниже, чем в среднем по федеральному округу. Петербуржцы также увеличили повседневные расходы как по сравнению с прошлым месяцем на 6%, так и по сравнению с маем 2019 года — на 3,9%. В других городах-миллионниках за месяц расходы жителей выросли на 5,4%, а за год — на 11,4%. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек расходы жителей за месяц увеличились на 7,3%, а относительно прошлогоднего мая — на 4,5%.

«Месячная динамика стотысячников оказалась схожей: рост составил 7,4%. По сравнению с маем 2019 года повседневные расходы жителей этого типа городов увеличились на 10,1%», — указали эксперты.