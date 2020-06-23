Скорректированный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на источники. По их словам, правительство предварительно утвердило прогноз ведомства без обсуждения, хотя такая процедура положена по регламенту. Информацию подтвердили два федеральных чиновника. Было принято решение не включать рассмотрение документа в повестку заседания, поскольку у Минфина остались категорические претензии к оценкам Минэкономразвития, несмотря на корректировки.

Так, разногласия вызвали прогнозы номинального объема ВВП на 2021 год. Разница между старой и новой оценками — менее 2%. По словам источника Минфин ожидает более динамичного отскока экономики после спада 2020 года. Заниженные ожидания по темпам восстановления экономики давят на доходы бюджета. Он в любом случае будет дефицитным, поэтому если прогнозировать недобор доходов, то и расходы надо ограничивать. Снижать их по сравнению с нынешним уровнем — крайне нежелательно, пояснил собеседник издания. Он добавил, что финансировать траты за счет госзаймов в следующем году станет тяжелее, поскольку потенциал наращивания долга будет в значительной степени выбран в 2020-м — запланирована масштабная программа госзаимствований. Нынешний вариант прогноза давит на бюджетное правило, которое запрещает финансировать ненефтегазовый дефицит из Фонда национального благосостояния, уточнил источник.

Несмотря на сложности с версткой бюджета, у министерства есть и объективные аргументы в пользу корректировки прогноза по ВВП в сторону улучшения, добавил другой источник издания. Во-первых, это положительная динамика цен на нефть. В новом прогнозе оценки стоимости энергоресурсов на следующий год повысились по сравнению с прошлой версией на 22%, или на 7,9 доллара за баррель — до 43,3 доллара. Также более позитивно подходить к прогнозу позволяет национальный план восстановления экономики, добавил источник.

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По мнению экспертов, эффект от повышения прогноза по ценам на нефть действительно мог бы быть более ощутимым — номинальный объем ВВП на 2021 год вполне можно улучшить еще примерно на 1–1,5%, то есть до 115–115,5 трлн рублей. Отличие даже в 1 п. п. роста ВВП выливается в более чем 300 млрд рублей разницы в ожидаемых ненефтегазовых доходах бюджета, напомнили эксперты.