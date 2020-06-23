Промсвязьбанк намерен провести маркетинговое исследование по теме «Private banking в России в 2019 году», пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в сообщении о закупке у единственного исполнителя, опубликованном 19 июня. Стоимость лота — 1,4 млн рублей. Ранее на сайте госзакупок появился и другой заказ Промсвязьбанка — анализ российского рынка коллективных инвестиций (включает негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие компании (УК), специализированные депозитарии и акционерные инвестиционные фонды) за 9,3 млн рублей.

Так, Промсвязьбанк заказал анализ конкурентной среды на рынке коллективных инвестиций в разрезе по десяти основным игрокам, их планы по развитию и используемую бизнес-модель. Вторая закупка связана с возможным приобретением частного пенсионного фонда, рассказал источник издания.

В сегменте private banking банк также анонсировал изменения. Как говорила в марте глава дирекции частного капитала Промсвязьбанка Наталья Капинос, кредитная организация хочет войти в тройку лучших банков по показателю сервиса по работе с VIP-клиентами. Текущий период можно охарактеризовать как «Промсвязьбанк private banking — перезагрузка».

Клиенты private banking увеличивают вложения в инвестиционные продукты Проводить более агрессивную инвестиционную политику состоятельных клиентов вынуждает снижение ставок по банковским депозитам.

По словам экспертов, в Промсвязьбанке уже были достаточно сильные компетенции и экспертиза, которые там пытаются использовать и в статусе опорного банка для ОПК. Развитие этих направлений дает банку возможность диверсификации бизнес-модели, а значит, и источников дохода. Аудитория у банка широкая, а среди клиентов много состоятельных людей, поэтому развитие private banking является логичным, отмечают эксперты. Речи о том, чтобы конкурировать в направлениях private banking и «коллективные инвестиции» с другими крупными госбанками, пока не идет, это скорее возобновление развития, полагают эксперты.