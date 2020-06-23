Семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичном введенному для самозанятых граждан. Об этом заявил во вторник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Предлагается установить для предприятий на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан, — «Налогу на профессиональный доход», но с множественностью лиц на стороне налогоплательщика», — сказал Катырин, отметив, что данная концепция предлагается палатой для законодательного закрепления.

Налогообложение по семейному патенту предлагается установить в размере 4% или 6% от выручки в зависимости от того, кому реализован товар или услуга — физическому лицу или организации. В отношении участников предприятия на семейном патенте будут уплачиваться страховые взносы в фиксированном размере, как для индивидуальных предпринимателей, — порядка 36 тыс. рублей в год на человека.

По словам Катырина, режим для ведения семейного микробизнеса предполагает, что один из членов семьи выбирается на семейном совете в качестве руководителя, который осуществляет взаимодействие с государственными органами и третьими лицами. Непосредственно руководитель осуществляет регистрацию компании на семейном патенте через специальное приложение «Семейный патент», указывая состав участников. Все члены предприятия осуществляют совместную деятельность и могут в любой момент присоединиться или выйти из предприятия. Для этого руководитель должен будет изменить численный состав участников компании на семейном патенте через мобильное приложение или путем направления уведомления в налоговый орган.

«Общего имущества у предприятия на семейном патенте не будет. Каждый участник будет собственником своего имущества — здания, станки, оборудование и прочее. При выбытии участник сможет забрать свое имущество или оставить его в пользование», — добавил Катырин.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020-го этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Введение семейного патента предусмотрено проектом национального плана восстановления экономики, который в начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину. Глава государства поручил во второй половине июня утвердить окончательные параметры плана.



Как сообщал в декабре прошлого года Катырин, руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они «находятся в тени». Палата предлагает предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи. Также ТПП продолжает работу по законодательному закреплению понятия семейного предпринимательства. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.