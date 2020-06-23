Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе статус «молодого специалиста» и распространить права и льготы по статусу на профессиональных стажеров, стало известно РИА Новости.

«Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус «молодого специалиста» с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров», — говорится в письме за подписью члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова (копия документа имеется в распоряжении информагентства).

Авторы инициативы поясняют, что в настоящее время такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу. Кроме того, нынешними нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для россиян, претендующих на этот статус: в основном это 35 лет, но в некоторых субъектах РФ — 30 лет.

После пандемии молодежи станет втрое сложнее найти работу Соискатели 18—24 лет после пандемии будут еще чаще проигрывать опытным конкурентам.

При этом в ближайший период молодых специалистов ожидают проблемы с трудоустройством и уровнем заработной платы на рынке, перенасыщенном высвободившимися опытными кадрами, отмечается в документе.



«Сегодня в России почти 2,5 миллиона человек официально безработные. Это значительная нагрузка на рынок труда. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью. Такая жесткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах. Вчерашним выпускникам будут платить еще меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства», — сказала РИА Новости директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.