В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500, пишут «Известиям» . Об этом рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус. Попав в перечень, они смогут рассчитывать на госфинансирование.

Партия «Единая Россия» направила в регионы письмо с просьбой предоставить информацию о тех городах, которые необходимо включить в правительственный список монозависимых. Сейчас к ним относятся города с численностью населения от 3 тыс. человек, не менее 20% из которых работают на предприятиях одной компании. По словам ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павла Склянчука, критерии необходимо расширить. В частности, отменить нижнюю планку по численности населения, также не стоит исключать населенный пункт из перечня, если градообразующее предприятие обанкротилось, отметил он. Актуализацию критериев предполагает разработанная Минэкономразвития подпрограмма «Развитие моногородов» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», добавил Склянчук.

По словам экспертов, необходимо говорить не о расширении или сокращении списка, а о его актуализации. В него должны быть включены новые муниципальные образования, а также исключены старые, в которых уже наладилась экономическая ситуация. Поэтому не стоит привязываться к конкретным цифрам, считают они. Также увеличивать число моногородов нужно в соответствии с запросом регионов. В новый перечень должны попасть города, которые соответствуют сегодняшним критериям, но не имеют статуса моногорода, отметили эксперты. Основная цель заключается в преодолении монозависимости и развитии альтернативных источников доходов населения, объяснили они.