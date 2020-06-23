Советские граждане чаще всего предлагали закрепить в Конституции гарантии предоставления социальных прав, зафиксировать цены на товары первой необходимости, а также отменить деньги. К такому выводу пришли ученые Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, сообщила ТАСС руководитель исследования, доктор исторических наук Анна Попова.

Предложения советских граждан по Конституции изучаются в РГУ им. С. А. Есенина на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые анализируют «письма во власть», которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Обращения граждан учитывались при составлении Конституции СССР 1977 года, а также Конституции Российской Федерации 1993 года.

«Если выделить общую тенденцию, то на протяжении XX века у людей укрепилась вера в то, что именно государство должно заботиться о благе народа, в частности установить низкие цены и дать всем работу по специальности, и до сегодняшнего времени это тоже крепко сохраняется. В начале ХХ века люди предлагали отменить деньги, в 1960-е годы — вернуть довоенные цены на товары первой необходимости. А в 1990-е годы требовали сохранить цены и обуздать кооперативы», — отметила собеседница агентства.

Как уточнила еще одна участница исследования, доктор исторических наук Ольга Попова, в советское время письма с предложениями поправок в Конституцию направляли представители всех социальных слоев. Часть идей нашла отражение в окончательных версиях документов.



«Контроль за ценами находится за пределами регулирования Основного закона, поэтому такое положение, конечно же, включено не было. Зато в Конституцию 1977 года по предложениям народа вошла шестая статья о руководящей партии — люди предлагали закрепить особую роль Коммунистической партии, а также впервые — право на получение медицинской помощи. В 1936 году в документе были закреплены социальные права, в том числе на труд и на отдых», — сказала Ольга Попова.

