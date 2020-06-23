Мерами поддержки бизнеса, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались 36 тыс. коммерческих организаций. Такие данные заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова приводятся на официальном сайте столичного мэра.

Фактический объем поддержки составил почти 25 млрд рублей.

«По четырем пакетам мер поддержки более 5 тысяч организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний — отсрочку по оплате торгового сбора на 1 миллиард рублей. Это отсрочки платежей за первый квартал, которые можно внести до конца года. Отменили свои платежи за аренду городской недвижимости на 1,3 миллиарда рублей 1,4 тысячи предпринимателей, и еще 3,5 тысячи компаний получили отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на 14,6 миллиарда рублей. Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса», — отметил Ефимов.

Например, уже получили поддержку 3,5 тыс. торговых предприятий, 220 гостиниц и санаторно-курортных организаций, 560 объектов спорта, культуры, развлечений, 250 организаций общественного питания. Помощь получили также 340 образовательных и бытовых организаций и 3,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Поддержку также получают представители малого и среднего бизнеса столицы. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляет поддержку по 13 видам субсидий и грантов. С их помощью компании могут возместить затраты на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, участие в выставках, обучение персонала, интернет-продвижение продукции, реализацию инновационного проекта и инжиниринг. Кроме того, специальные выплаты предусмотрены для франчайзи, представителей гостиничного бизнеса, социальных предприятий, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

«За три с половиной месяца было одобрено более 250 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий и грантов на общую сумму более 425 миллионов рублей. Наиболее популярной мерой поддержки стали субсидии и гранты столичным экспортерам. Их получат 90 компаний. Совокупный размер выплат по ним составит более 200 миллионов рублей. Еще почти полторы тысячи заявок на общую сумму 2,7 миллиона рублей сейчас находятся на рассмотрении», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он также отметил, что в рамках антикризисных мер поддержки была запущена городская программа льготного кредитования бизнеса. Город субсидирует часть ставки по новым и уже действующим кредитам. К этому моменту предприниматели уже получили кредиты в рамках программы на сумму более 7 млрд рублей. Еще 15,5 млрд рублей займов одобрено и поступит компаниям в ближайшее время.



Во время пандемии коронавируса в Москве приняли четыре пакета мер поддержки бизнеса. Они касаются отсрочки уплаты авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, а также помощи в кредитовании и субсидирования малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности.