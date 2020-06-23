Россельхозбанк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично многофункциональный центр или Росреестр для сдачи и получения бумажных копий документов, поясняется в сообщении РСХБ.

Новый сервис позволяет в режиме онлайн формировать заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью и после отправлять их в Росреестр и его территориальные органы.

При совершении в офисе РСХБ сделки в рамках льготной сельской ипотеки клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис банка. В этом случае документы подписываются при помощи усиленной квалифицированной цифровой подписи. На следующем этапе документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, после чего Россельхозбанк сообщает клиентам об успешной регистрации сделки.



«Разработанная нами технология позволяет оформлять все документы по сделке значительно быстрее и непосредственно в самом банке. Кроме того, при создании сервиса электронной регистрации было уделено особое внимание безопасности и соблюдению требований законодательства», — отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.