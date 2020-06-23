Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в I квартале 2020 года уменьшились почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15 млрд рублей, следует из презентации к докладу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для Госдумы.

Вместе с этим почти в 1,7 раза упали и объемы вывода денежных средств за рубеж. По итогам I квартала было выведено 10 млрд рублей.

В презентации отмечается, что в 2019 году тенденция к сокращению сомнительных операций продолжилась. Так, по сравнению с 2018 годом наиболее значительно сократились объемы обналичивания — в 1,9 раза. При этом объем выведенных за рубеж средств в 2019 году составил 64 млрд рублей, что является исторически минимальным показателем.