Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы открыли все «шлюзы» на фискальной стороне за последние пару месяцев, чтобы поддержать экономику и людей, которые не смогли обеспечивать себя из-за коронавируса. Но все эти меры являются временными. Так называемая проблема 1 июля стоит перед нами в полный рост, потому что большинство этих мер будет отменено с 1 июля. Мы намерены вернуться к бюджетному правилу к 2022 году», — сказал он в ходе ежегодной российской конференции инвесторов «Ренессанс Капитала».

Бюджетное правило предусматривает, что при высоких ценах на нефть дополнительные нефтегазовые доходы казны направляются в резервы, а когда цены падают, зарезервированные в ФНБ средства идут на покрытие дефицита бюджета. Но эти расходы ограниченны, правило не предполагает наращивания расходов.