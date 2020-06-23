Банк России установил официальные курсы валют с 24 июня.

Курс доллара понизился на 64,35 копейки, составив 68,8376 рубля (69,4835 рубля на 23 июня). Курс евро снижен на 14,53 копейки до 77,6832 рубля (с 77,8285 рубля на 23 июня).

На Московской бирже на 12:41 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 21 копейку, валюты стоят 68,79 и 77,65 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 68,69—69,06 рубля за доллар и 77,55—77,8 рубля за евро.