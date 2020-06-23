Банк России считает цены на нефть сбалансированными и ожидает, что без существенных шоков они сохранятся на текущих уровнях. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции ИК «Ренессанс Капитал», передает ТАСС.

«Мы считаем, что сейчас цены на нефть являются сбалансированными и без существенных внешних шоков на мировых рынках сохранятся примерно на текущих уровнях», — сказал он.



Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, средняя цена на нефть марки Urals составит 27 долларов за баррель в 2020 году, 35 долларов в 2021-м и 45 долларов в 2022-м.