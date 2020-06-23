Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 млн пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе содержатся контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей, сообщил основатель и технический директор компании — разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян. Утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных.

«Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно», — рассказал он. Файлы содержат фамилии, имена и отчества, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс пользователей.

По словам Оганесяна, база имеет схожий объем и формат с данными портала SuperJob, появившимися на специализированных форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной.